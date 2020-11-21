Trabzon'da otomobil çalan 2 kişi tutuklandı
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Trabzon'da otomobil çalan 2 kişi tutuklandı

21.11.2020 10:59 | Son Güncelleme: 21.11.2020 11:03
Trabzon'da otomobil çalan 2 kişi tutuklandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobil çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobil çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan uyruklu kişi, yazlık evinden televizyon ve otomobilinin çalındığı iddiasıyla İlçe Jandarma Komutanlığına başvurdu.

Ekipler, şüpheliler A.K. ve A.Y'yi Vakfıkebir ile Ortahisar ilçelerinde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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