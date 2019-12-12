Trabzon'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Trabzon'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Trabzon'un Maçka ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

12.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:20
Trabzon'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

'un ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emrah Vamin (30) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Çatak Mahallesi Çatak Camisi mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü Emrah ile Melek (2) ve Yeliz Vamin (21) yaralandı.

Maçka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yeliz Vamin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi bulunmayan diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA
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