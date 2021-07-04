Trabzon'da otomobil bariyere çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

TRABZON'un Of ilçesinde, otomobilin bariyere çarptığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

TRABZON'un Of ilçesinde, otomobilin bariyere çarptığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Of ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Eskipazar mevkiinde meydana geldi. Y.K.'nin kullandığı GD-PJ 809 Almanya plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobildeki Zeliha Çatan (38) ve Ayşegül Doğan (22) hayatını kaybetti, sürücü ile E.B.Ç. (1), E.F.Ç. (7) ve E.Ç. (11) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar kaldırıldıkları Of Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aleyna Keskin