Trabzon'da otobüsler seyreltilmiş seferlerle hizmete devam edecek Trabzon Büyükşehir Belediyesi otobüsleri seyreltilmiş seferlerle hizmete devam edecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi otobüsleri seyreltilmiş seferlerle hizmete devam edecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bu geceden itibaren başlayacak ve iki gün sürecek sokağa çıkma yasağı boyunca, sağlık görevlileri ve genelge ile istisna tutulan çalışanların ulaşımını sağlamak amacıyla otobüs seferlerinin devam edeceği belirtildi.

Otobüs seferlerinin 9 hatta seyreltilmiş olarak gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, ayrıca Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de acil durumlarda sağlık çalışanlarına destek verecekleri kaydedildi.

Kaynak: AA