Trabzon'da otobüs seferlerinde güz dönemine geçilecek - Haberler
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Trabzon'da otobüs seferlerinde güz dönemine geçilecek

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Trabzon'da otobüs seferlerinde güz dönemine geçilecek

Trabzon'da, 27 Eylül Pazartesi itibarıyla otobüs sefer saatlerinde güz dönemine geçilecek.

TRABZON (AA) - Trabzon'da, 27 Eylül Pazartesi itibarıyla otobüs sefer saatlerinde güz dönemine geçilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 27 Eylül'den itibaren tüm hatlarda güz dönemi sefer saatleri uygulanacağı belirtildi.

Vatandaşların, güncel sefer saatlerine 25 Eylül Cumartesi itibarıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi web sitesinden ya da Trabzon ulaşım mobil uygulamasından ulaşabilecekleri kaydedildi.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri
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Haber: Trabzon'da otobüs seferlerinde güz dönemine geçilecek - Haberler
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