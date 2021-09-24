Trabzon'da otobüs seferlerinde güz dönemine geçilecek
AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Trabzon'da, 27 Eylül Pazartesi itibarıyla otobüs sefer saatlerinde güz dönemine geçilecek.
TRABZON (AA) - Trabzon'da, 27 Eylül Pazartesi itibarıyla otobüs sefer saatlerinde güz dönemine geçilecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 27 Eylül'den itibaren tüm hatlarda güz dönemi sefer saatleri uygulanacağı belirtildi.
Vatandaşların, güncel sefer saatlerine 25 Eylül Cumartesi itibarıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi web sitesinden ya da Trabzon ulaşım mobil uygulamasından ulaşabilecekleri kaydedildi.
İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021
AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri