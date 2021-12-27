Trabzon'da otobüs durağındaki şüpheli paket kontrollü patlatıldı - Haberler
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Trabzon'da otobüs durağındaki şüpheli paket kontrollü patlatıldı

Trabzon'da otobüs durağındaki şüpheli paket kontrollü patlatıldı
AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde otobüs durağında bırakılmış çanta, kontrollü şekilde patlatıldı.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde otobüs durağında bırakılmış çanta, kontrollü şekilde patlatıldı.

Pelitli Mahallesi Trabzon-Rize kara yolu üzerindeki otobüs durağında siyah renkli sırt çantası olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, yolu trafiğe kapatarak emniyet tedbirleri aldı.

Bomba arama köpeğinin de yer aldığı müdahale sırasında Jandarma Patlayıcı İmha Timi tarafından çanta kontrollü patlatıldı.

Çantada herhangi bir patlayıcı madde bulunmadığı belirtildi.

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AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri

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