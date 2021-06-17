Trabzon'da OSB çalışanları mobil ekiplerce aşılanıyor

Trabzon'da, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) çalışanlara, mobil ekiplerce Kovid-19 aşısı uygulandı.

Trabzon'da, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) çalışanlara, mobil ekiplerce Kovid-19 aşısı uygulandı.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında, Trabzon'da Organize Sanayi Bölgeleri'nde çalışanlar mobil ekiplerce aşılandı.

Ortahisar İlçe Sağlık Müdürü Bünyamin Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce cezaevleri ve huzurevlerinde uygulanan yerinde aşılama çalışmalarını bugünden itibaren OSB ve fabrikalarda çalışanlara yönelik başlattıklarını söyledi.

Aşılama çalışmalarının devam edeceğini aktaran Gürsoy, şunları kaydetti:

"Yarın da yine büyük fabrikalar ve organize sanayi bölgelerinde çarklar dönemeye devam ederken yerinde aşılama çalışmalarımız devam edecek. Trabzon'da son 3 gündür 10 binin üstünde aşı yapıyoruz. Vatandaşımızın hızlıca aşılanmasını istiyoruz. Sayın Bakanımızın da söylediği gibi haziran ayı sonuna kadar yaş gruplarını daha da geliştirerek aşının hızlanmasını ve sosyal hayatın, iş hayatının bir an önce normalleşmesini arzu ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik