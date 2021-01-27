Trabzon'da örtü yangını

Trabzon'un Of ilçesinde başlayan örtü yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Of'un Yazlık Mahallesi'nde kırsal alanda, henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine bölgeye ulaşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Of Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Ekipler, yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik