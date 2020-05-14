Trabzon'da ortopedik engellilerin sandalyelerinin tamiri için atölye kuruldu
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Trabzon'da ortopedik engellilerin sandalyelerinin tamiri için atölye kuruldu

Trabzon Büyükşehir Belediyesince ortopedik engellilerin sandalyelerinin tamiri için atölye kuruldu.

Trabzon'da ortopedik engellilerin sandalyelerinin tamiri için atölye kuruldu
14.05.2020 21:04 | Son Güncelleme: 14.05.2020 21:04

Trabzon Büyükşehir Belediyesince ortopedik engellilerin sandalyelerinin tamiri için atölye kuruldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Engelliler Haftası dolayısıyla Trabzon Kamu Yararlı İşitme ve Konuşma Engellilerini Koruma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Cem Sevgi, Avrasya Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Savaş Yol ve Anadolu Tüm Engelliler Derneği Başkanı Hacı Kaya'yı ziyaret ettiğini belirtti.

Zorluoğlu, derneklerin yöneticilerine, belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdiğini vurgulayarak, Kalkınma Mahallesi'nde daha önceki yıllarda engellilere uygun olarak inşa edilen binanın, Engelsiz Yaşam Merkezi olarak değerlendirileceğini aktardı.

Engelli çocukları ve gençleri sabah evden alıp çeşitli aktivitelerin yapılacağı bu merkezde akşama kadar misafir etmeyi arzuladıklarına dikkati çeken Zorluoğlu, "Eğitilebilir olanlara eğitim desteği verelim, diğerlerine de hoşça vakit geçirebilecek imkanlar sunalım. Burayı hazırlarken tüm engelli dernekleri ile beraber değerlendirme yapacağız. Benim çok istediğim ve mutlu olduğum bir çalışma. Hedefimiz, eylül ayı gelmeden Engelsiz Yaşam Merkezi'ni bütün donanımı ile faaliyete geçirmektir." ifadesini kullandı.

Zorluoğlu, ortopedik engellilerin, engelli sandalyelerinin tamir ve bakımı noktasında talepleri olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Engellilerimizin istekleri kısa süre içinde yerine gelecek. Baro binasının arka kısmında tamir atölyesi yaptık, buranın 10 gün içinde açılışını gerçekleştireceğiz. Ayrıca, Fen İşleri ile Yol İşleri Daire Başkanlıklarımıza, yaptığımız her işte engellilerimizi düşünmemiz gerektiğini özellikle belirtiyorum. Yaptığımız her işin, her binanın, her yolun, her kaldırımın engelliler tarafından da sorunsuz şekilde kullanılmasını sağlayacağız. Bütün projelerimizde bakış açımız budur. Engelli vatandaşlarımızı daha çok sosyal ve ekonomik hayatın içine sokmak istiyoruz."

Başkan Zorluoğlu, engellilere daha iyi hizmet vermek için Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı şube müdürlüğü kurduklarını da aktardı.

Büyükşehir Belediyesi olarak engelliler için daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak için çalıştıklarının altını çizen Zorluoğlu, yeni alınan araçların tamamının engellilere uygun hale getirildiğini belirtti.

Zorluoğlu, bazı üst geçitlere asansör kurulması noktasında çalışma yürüttüklerini de vurgulayarak, bu kapsamında havalimanı mevkisindeki üst geçitte asansör kurulumunun sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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