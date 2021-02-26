Trabzon'da Ortahisar Kadın Danışma Merkezi Sosyal Destek Hattı hizmete açıldı

Ortahisar Belediyesi ve Ortahisar Kent Konseyi'nin iş birliğiyle kurulan Kadın Danışma Merkezi Sosyal Destek Hattı hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, açılan hat sayesinde her çeşit şiddetin mağduru olmuş kadınların sosyal destek çağrılarına cevap vereceklerini ifade etti.

Mağdur olmuş, şiddete maruz kalmış kadınların yararlanacağı Kadın Konuk Evi'ndeki çalışmaların da tamamlandığını belirten Genç, "Kadınlarımız bizim baş tacımız. Maalesef, bütün dünyada ve ülkemizde son yıllarda kadınlara yönelik şiddet olaylarının artmış olduğunu görüyoruz. " ifadesini kullandı.

Kadınlara yönelik şiddeti önleyici çok sayıda mevzuatın çıkarılmasına ve konuyla ilgili vatandaşları bilinçlendirme faaliyetlerine rağmen bu tür olayların vuku bulması içini acıttığını vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"O nedenle böyle bir hattın faaliyete geçmesini oldukça önemsiyorum. Bu konuyla paralel olarak da Kadın Konuk Evimizin açılmasına dönük olarak bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Burayı da birkaç hafta içinde hizmete açacağız. Kadın Danışma Merkezimizi müstakil bir binada hayata geçirip uzman kadrolarla donatarak en kısa zamanda hayata geçireceğiz."

Danışma hattının salgın sürecinde 10.00-16.00 saatlerinde hizmet verdiğini aktaran Genç şu bilgileri de paylaştı:

"Salgın sonrasında ise şiddetin mağduru olmuş kadınların sosyal destek çağrılarına 09.00-17.00 saatleri arası cevap verilecek. Merkeze gelen çağrı hizmetini ve çözüm üretilen çağrı verilerinin arşivlenmesini Ortahisar Kent Konseyi Ofisi ile Ortahisar Belediyesi birlikte yürütecek. Danışma hattı, ALO 183'ün mesai saatleri ile sınırlı yerel versiyonu gibi hizmet yürütecek. Sosyal destek hattı telefon numarası 0462 233 61 00/1541 dahili olarak tanımlandı."

Genç, açılışı Ortahisar Kent Konseyi Başkanı Önder Taşan ve yönetim kurulu üyeleri ile yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk