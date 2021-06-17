Trabzon'da 'Ortahisar İttifakı'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon'da 'Ortahisar İttifakı'

Trabzon'da 'Ortahisar İttifakı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar'da bulunan 12 siyasi partinin ilçe başkanlarını bir araya getirerek Trabzon'da bir ilke imza attı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar'da bulunan 12 siyasi partinin ilçe başkanlarını bir araya getirerek Trabzon'da bir ilke imza attı.

Siyasi Parti İlçe Başkanları İstişare Toplantısı'nda konuşan Başkan Genç, 2014 yılından 2021 yılına kadar geçen 7 yıllık süre içerisinde kente kazandırdığı projeler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi, şehri beraber istişare ederek yönetilmesinin gerekli olduğunun altını çizdi.

"Bütünleşmiş bir kent"

Geniş bir katılımın olması ve tüm siyasi partilerin ilçe başkanlarının toplantıya iştirak etmesinin sevindirici olduğunu vurgulayan başkan Genç, "Bir arada böyle bir tablo oluşturmak bütünleşmiş bir kent olduğumuzu göstermektedir. Beraber oluşturacağımız projeler ve ortak fikirlerle Ortahisar'ı daha yaşanır hale getireceğiz. Belediye meclisimizde dört siyasi partinin grubu bulunmakta. Almış olduğumuz kararların yüzde 95'i oy birliğiyle onaylanıyor. Bu da ne kadar bütünleşmiş bir belediye olduğumuzu gösteriyor. Bugün burada yapmış olduğumuz istişare toplantısına tüm siyasi partilerimizin ilçe başkanlarının katılması da çok önemliydi. Bu şehirde hangi düşünce olursa olsun ne kadar çok ortak hareket ve ne kadar çok fikir birliği yaparsak vatandaşlarımıza o kadar çok iyi hizmet getirmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

"Fikirleriniz bizim için önemli"

"7 yıldır Trabzon'da siyaseti samimiyet üzerine kuran, onun üzerine fikir üreten bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyoruz" diyen Genç "Siyaseti gerçek zeminde, halkımızı aldatmadan şeffaf olarak yapmaya çalıştık. Halkımızın nezdinde bize dair olumlu bir intiba var ise bu işe samimi baktığımızdan dolayıdır. Katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda bütün sivil toplum örgütlerimizle, muhtarlarımızla beraber oldum. Yani şehrin bütün sorunlarına vakıf oldum. Şimdi sizlerle birlikte burada olmak da beni mutlu ediyor. Sizlerle burada yapacağımız istişare ile birlikte bu şehre daha güzel katkıda bulunacağız. Sizlerin düşüncesi ve fikri bizim için çok önemli" şeklinde konuştu. - TRABZON

Trabzon'da 'Ortahisar İttifakı'
Trabzon'da 'Ortahisar İttifakı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Angela Merkel Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Hande Ataizi Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Sergen Yalçın Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzon'da 'Ortahisar İttifakı' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 16:13:36. #1.16#

title