Trabzon'da orman yangını (4)
Arsin ilçesinde ormanlık alandaki yangın Yükselen alevler Trabzon'da orman yangını Arsin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor TRABZON - Trabzon'un Arsin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
24.12.2019 01:11 | Son Güncelleme: 24.12.2019 01:12
Arsin ilçesinde ormanlık alandaki yangın
Yükselen alevler Trabzon'da orman yangını
Arsin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
TRABZON - Trabzon'un Arsin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak: AA