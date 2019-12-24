Trabzon'da orman yangını (4)
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Trabzon'da orman yangını (4)

Arsin ilçesinde ormanlık alandaki yangın Yükselen alevler Trabzon'da orman yangını Arsin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor TRABZON - Trabzon'un Arsin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

24.12.2019 01:11 | Son Güncelleme: 24.12.2019 01:12

ilçesinde ormanlık alandaki yangın

Yükselen alevler 'da orman yangını

Arsin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

TRABZON - Trabzon'un Arsin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Trabzon'da orman yangını (4)
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