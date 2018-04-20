Trabzon'da Önceliğimiz Nitelikli İstihdam ve İhracat Artışı Sağlamak"

Trabzon iş dünyasından 700 katılımcı ile bir araya gelen Halkbank Genel Müdürü Arslan, "Trabzon'daki işletmelerin büyümesi ve şehrin ekonomisine güç katacak yeni projelerin hayata geçirilmesi için yeni ürünler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Trabzon'da Önceliğimiz Nitelikli İstihdam ve İhracat Artışı Sağlamak

Trabzon iş dünyasından 700 katılımcı ile bir araya gelen Halkbank Genel Müdürü Arslan, "Trabzon'daki işletmelerin büyümesi ve şehrin ekonomisine güç katacak yeni projelerin hayata geçirilmesi için yeni ürünler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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