Trabzon'da Okullararası Floor Curling İl Birinciliği müsabakası sona erdi

TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen Okullararası Floor Curling İl Birinciliği müsabakası sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Curling İl Temsilciliğinin destekleriyle gerçekleştirdikleri müsabakalarda dereceye giren takımların, 4 Mart'ta başlayacak Floor Curling Bölge Şampiyonasında Trabzon'u temsil edeceği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ozan Çetiner, "buz satrancı" olarak bilinen curling sporunun buz, floor curlingin de pist üzerinde yapıldığını ifade etti.

Çetiner, curling sporunun her yaşta insanın oynayabileceği bir strateji oyunu olduğuna işaret ederek, "Trabzon'da heyecan dolu bu branşa ilgi sürekli artıyor. Öğrencilerimizin mücadeleleri büyük keyif verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Okul sporlarına katılım yönünden Trabzon'un, ülkenin önde gelen şehirlerinden bir olduğunu vurgulayan Çetiner, 60'ın üzerinde branşta yapılan müsabakalara binlerce öğrencinin katıldığını belirtti.

Trabzon'un hem curling hem de floorda marka şehirlerden biri olacağına inandığını kaydeden Spor Şube Müdürü Yusuf Çebi de yarışmaya katılan sporcuları tebrik etti.