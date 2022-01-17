Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava, bazı bölgelerde kar yağışı ve buzlanmaya neden oldu. Peki, Trabzon'da okullar tatil mi? 17 Ocak bugün Trabzon'da okullar tatil mi? Yarın Trabzon'da okullar tatil mi? İşte detaylar...

TRABZON (Haberler.com) - lumsuz hava koşullarının yaşandığı ve yoğun kar yağışının etkili olduğu Trabzon'da okullar tatil mi? 17 Ocak bugün Trabzon'da okullar tatil mi? Yarın Trabzon'da okullar tatil mi? sorusu Trabzon'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Trabzon'da okullar tatil mi? 17 Ocak bugün Trabzon'da okullar tatil mi? Yarın Trabzon'da okullar tatil mi? Detaylar haberimizde...

TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Trabzon'da etkili olan Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 1 gün eğitime ara verildi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışının devam ettiğini belirtti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 Ocak Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğime bir gün süreyle ara verildiğini ifade eden Vali Ustaoğlu, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

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