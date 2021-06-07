Okul bahçesinde bir kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile aranan şahıs yakalandı
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Okul bahçesinde bir kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile aranan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'da bugün okul bahçesinde bir kadını karnından bıçaklayarak öldüren şahıs Trabzon Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Trabzon'da bugün okul bahçesinde bir kadını karnından bıçaklayarak öldüren şahıs Trabzon Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında 1 Nolu Erdoğdu mahallesinde bulunan 24 Şubat Ortaokulu bahçesinde Medine Seyis (43) isimli kadın yanına gelen ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Bülent Taşkın tarafından bilinmeyen bir nedenle karnından defalarca bıçaklandı. Medine Seyis, ağır şekilde yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Medine Seyis tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaçan saldırganı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlatırken, şahıs 1 Nolu Erdoğdu mahallesindeki evinin yakınlarında bugün akşam saatlerinde Trabzon Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor. - TRABZON

Okul bahçesinde bir kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile aranan şahıs yakalandı
Okul bahçesinde bir kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile aranan şahıs yakalandı
Okul bahçesinde bir kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile aranan şahıs yakalandı
Okul bahçesinde bir kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile aranan şahıs yakalandı
Okul bahçesinde bir kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile aranan şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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