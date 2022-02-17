Trabzon'da öğrencinin öğretmeni darbettiği iddia edildi

TRABZON (AA) - Eğitim-Sen Trabzon Şubesi Yürütme Kurulu, Ortahisar ilçesindeki bir lisede görev yapan kadın müdür yardımcısı F.L'nin bir öğrenci tarafından darbedildiği iddiası üzerine olayı kınadı.

Yürütme kurulu adına yazılı açıklama yapan Engin Nur, şiddetin toplumsal yaşamın her alanında giderek artan ve ağırlaşan bir soruna dönüştüğünü belirtti.

Trabzon'da bugün bir öğretmenin, öğrencisi tarafından darbedildiğini ifade eden Nur, şöyle devam etti:

"Bugün Trabzon Ortahisar ilçemizde 80. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesinde görev yapan kadın müdür yardımcısı meslektaşımızın bir öğrenci tarafından darbedildiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrenci ya da veli tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalan öğretmenlerimizin yaşadığı bu kötü ve üzücü olaylar artık sıradan görülmeye ve üçüncü sayfa haberleri arasında nitelendirilmeye başlanmıştır. Öğretmenlerimizin itibarına, sağlığına ve hatta canına kasteden bu şiddet vakaları eğitim camiamızın en hayati problemlerinden biri haline gelmiştir."

Nur, Eğitim Sen Trabzon Şube Yürütme Kurulu olarak, öğretmen F.L'ye geçmiş olsun temennisinde bulunarak, "Yetkilileri bu şiddet iklimini değiştirmek için ivedi adımlar atmaya, halkımızı da okullara ve öğretmenlerine sahip çıkmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.