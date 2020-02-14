14.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:17

Trabzon'da öfkeli sürücü rastgele ateş etti, polisi kolundan yaraladı

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde otomobilinin arızalanmasına öfkelendiği iddia edilen M.Ç., tabancayla rastgele ateş açtı. Olayda kolundan vurulan polis memuru H.Ö. yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı. Olay, gece saatlerinde Ortahisar ilçesi Değirmendere Mahallesi otogar mevkiinde meydana geldi. Otomobilinin arızalanmasına öfkelenen M.Ç. iddiaya göre tabancayla rastgele ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin uyarılarına rağmen ateş eden M.Ç.'nin tabancasından çıkan kurşun polis memuru H.Ö.'nün koluna isabet etti. M.Ç. polisin müdahalesi ile yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı polis memuru ise çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

M.Ç.'nin sokakta havaya rastgele ateş ettiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: DHA

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