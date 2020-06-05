Trabzon'da Nefes Kredisi miktarı 19,5 milyon liraya ulaştı DenizBank Karadeniz Bölge Müdürü Seyfi Doğan Atakent, Trabzon'da 300 firmaya 19,5 milyon liralık Nefes Kredisi kullandırdıklarını bildirdi.

DenizBank Karadeniz Bölge Müdürü Seyfi Doğan Atakent, Trabzon'da 300 firmaya 19,5 milyon liralık Nefes Kredisi kullandırdıklarını bildirdi.

Atakent, beraberindeki Trabzon Şube Müdürü Fatma Gülen Yamak ve KOBİ Bankacılığı Bölge Satış Müdürü Serkan Arslan ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile bir araya geldi.

Hacısalihoğlu ile bir süre görüşen Atakent, Trabzon'un Nefes Kredisi sürecinde başından sonuna kadar koordineli çalışan kentlerden birisi olduğunu söyledi.

Bu koordinasyonun sağlanmasında büyük rolü bulunan TTSO'ya teşekkür eden Atakent, "Trabzon'da 300 firmamıza 19,5 milyon liralık Nefes Kredisi kullandırdık. Türkiye genelinde ise bankamızdan 39 bin firma 2,3 milyar lira Nefes Kredisi kullandı." dedi.

Atakent, TOBB desteği ile başlatılan Nefes Kredisi projesinin devam ettiğine de dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ayrıca TTSO üyelerine yüzde 0.79 faiz oranı ile KGF Çek Destek Kredisi, yine faturalı mal alımı finansmanı, maaş ödemesi ve kira ödemesinde kullanılabilecek yüzde 0.79 faiz oranı ile KGF OPEX Kredisi ve Denizbank'ın TTSO üyelerine özel yüzde 0.88'den başlayan oranlarla finansal destek araçları uygulanmaktadır. Detaylı bilgi için TTSO üyeleri Denizbank şubeleriyle irtibata geçebilirler."

Hacısalihoğlu da Nefes Kredisini uygulamaya koyan Denizbank'a teşekkür ederek, "Umuyoruz ki nefes kredisi üyelerimize bir nebze olsun takviye yapmıştır." dedi.

Kredi miktarları ile ilgili de bilgilendirmede bulunan Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"3 milyona kadar cirosu olan firmalarımız 50 bin lira, 3 milyon - 25 milyon arasında olanlar da 100 bin lira kredi kullanabilecek. Faiz oranları yüzde 7,5 olarak belirlendi. İlave olarak KGF'nin binde 7,5 komisyonu var. Bankamızın alacak olduğu para ise 50 bin lira kullananlardan 150, 100 bin lira kullananlardan 300 lira dosya masrafı. Odalarımızın birikimlerinin üyelerimize sunulması çok önemlidir."

Kaynak: AA