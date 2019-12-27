Trabzon'da muhtarı öldüren kişi yakalandı
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Trabzon'da muhtarı öldüren kişi yakalandı

Trabzon'da muhtarı öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

27.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:22
Trabzon'da muhtarı öldüren kişi yakalandı

'da muhtarı öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 22 'ta ilçesinde, Gümüşhane merkeze bağlı Alçakdere köyünün muhtarı Beyler Bal'ı silahla ateş ederek öldürdükten sonra kaçan O.B, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Araklı ilçesine bağlı Halilli köyünde kullanılmayan bir evde, olayı gerçekleştirdiği tabanca ile ele geçirilen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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