Trabzon'da meyve fidanları toprakla buluştu

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çukurçayır Mahallesi'nde meyve bahçesi olarak belirlenen alanda düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Başkan Genç'in, Trabzon hurması, karayemiş, muşmula gibi yöresel meyvelerin yanında mandalina, yenidünya, limon, elma, erik ve armut fidanlarını çocuklarla birlikte toprakla buluşturduğu belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genç, fidanların büyüdüğünde çok güzel bir yeşil alana dönüşeceğini ifade ederek, "Bu fidanlar meyve vermeye başlayınca hem yaydıkları çeşit çeşit güzel kokularla hem de kendi güzellikleriyle burayı bir vahaya dönüştürecekler. Diğer yandan dünyanın en önemli sorunu haline gelen küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişikliğiyle mücadele etmenin en önemli yolu yeşil alanları artırmaktan geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, fidan dikmenin sadece belediyelerin işi olmadığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bütün vatandaşların bireysel olarak da fidan dikmesi gerekiyor. Burada çocuklarımızla birlikte yeni bir meyve bahçesi oluşturuyoruz. Hem yöresel meyvelerimizi hem de diğer türlere ait meyveleri toprakla buluşturduk. Buraya sadece meyve bahçesi olarak da bakmamalıyız. Aynı zamanda yeşil alanlarımızı da artırıyoruz. Bu meyvelerden ilerleyen yıllarda hem vatandaşlarımız istifade edecek hem de ilçemizdeki yeşil alanlarımız artacak. Mevcut yeşil alanlarımızı korumanın yanında bunların sayılarını daha da artırmalıyız. İlçemizi daha yeşil bir hale getirmek için boş bulduğumuz her alana fidan dikmeliyiz."

Bütün insanların doğaya ve çevreye saygılı olması gerektiğine vurgu yapan Genç, şunları kaydetti:

"Ormanlarımız, ağaçlarımız, yeşil alanlarımız bizim zenginliğimizdir. İlçemizde yeşil alanlar ne kadar artarsa o oranda ilçemiz güzelleşmiş, ferahlamış olur. Hava kirliliğiyle, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için fidan dikimi yapmalıyız. Doğanın dengesini ancak bu şekilde sağlayabiliriz. Bütün insanlar doğaya, çevreye saygılı olmalı, onu korumalıdır. Çocuklarımıza bu bilinci aşılamalıyız. O nedenle de çocuklarımızı da fidan dikim etkinliğine davet ederek onlarda bu bilinci oluşturmaya gayret ediyoruz."

Fidan dikim etkinliğinde Genç'e Ortahisar Kent Konseyi Başkanı Önder Taşan da eşli etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk