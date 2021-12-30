Trabzon'da marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

AKÇAABAT, TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Ticaret Müdürlüğü ve belediye ekipleri tarafından marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirildi.

Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelindeki zincir marketler ile yerel marketlerde fahiş fiyat ile etiket denetiminin yanı sıra ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Marketlerdeki tüm rafları dolaşarak satılan her türlü ürünün gramajını, fiyat ve irsaliye karşılaştırmasını, tüketim tarihi ve kurallara uygunluğunu tek tek kontrol eden ekipler, fahiş fiyatlı haksız kazanç elde edilen iş yerleriyle ilgili işlem başlattı.

Denetimde ayrıca son kullanma tarihi geçen ürünlere de tutanakla el konuldu.

Açıklamada, vatandaşların konuyla ilgili şikayetlerini, Ticaret Bakanlığının "Haksız Fiyat Artışı ve Stokçuluk Şikayet Bildirimi" uygulamasının yanı sıra Bakanlığın 0552 189 01 89 numaralı whatsapp hattı üzerinden ya da "ALO 175-189" numaralı telefondan iletebilecekleri kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, denetimlerin süreceğini, usulsüzlük tespit edilen marketlerle ilgili cezai işlem uygulanması için gerekenin yapılacağını belirterek, "Halk sağlığını bozan ve vatandaşımızı zor durumda bırakan her türlü uygulamanın karşındayız. Fırsatçılığa geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.???????

AA / Gazi Nogay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet