Trabzon'da "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Trabzon'da "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından 2 kişi tutuklandı

AA, Duygu Avunduk - Güncel
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Trabzon'da

Trabzon'da "tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da "tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 11 Şubat'ta gece saatlerinde Soğuksu Mahallesi'nde meydana gelen, "tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme" olayı ile ilgili çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda Asayiş Şube Cinayet Büro ekiplerince düzenlenen operasyonda, İ.G.Y ile S.K ve M.E.E'nin gözaltına alındığı kaydedildi.

Şüphelilerden S.K ve M.E.E'nin çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı, İ.G.Y'nin ise serbest bırakıldığı ifade edildi.

AA / Duygu Avunduk - Güncel

Trabzon, Güncel, Haberler

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