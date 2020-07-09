Trabzon'da mahsur kalan 10 kişi tahliye edildi Trabzon'da mahsur kalan 10 kişi tahliye edildiTRABZON'un Sürmene ilçesinde mahsur kalan 10 kişi AFAD ekiplerince alınarak güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Trabzon'da mahsur kalan 10 kişi tahliye edildi

TRABZON'un Sürmene ilçesinde mahsur kalan 10 kişi AFAD ekiplerince alınarak güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Sürmene ilçesi Karamanlar mahallesinde gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Heyelan tehlikesi nedeniyle bir evde mahsur kalan 7'si çocuk 10 kişi AFAD ve jandarma ekiplerince alınarak güvenli bir bölgeye ulaştırıldı.

Kaynak: DHA