Trabzon'da "mahalle denetim ekipleri" oluşturulacak Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla "mahalle denetim ekipleri" oluşturulacak.

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla "mahalle denetim ekipleri" oluşturulacak.

Trabzon Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trabzon İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında, vatandaşları Kovid-19 salgınından korumak ve salgını engellemek için kentte izolasyon tedbirlerine yönelik alınması gereken tedbirleri görüşmek üzere olağanüstü toplandığı belirtildi.

Kovid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, salgının kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve salgının yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığının 30 Temmuz 2020 tarihli genelgesi, 31 Temmuz 2020 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararımızın 2. maddesi ile 'İzolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin il sağlık müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının kaymakam ve kolluk birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesi' talimatı bildirilmişti. Öte yandan, evde izolasyona tabi tutulan Kovid-19 tanılı ya da temaslısı bazı vatandaşlarımızın, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları tespit edilmiştir."

Açıklamada, bu olumsuzlukların önüne geçilmesi için İçişleri Bakanlığının 14 Ağustos 2020 tarihli genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara ilişkin şu bilgiler aktarıldı:

"İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymaları, elektronik imkanlar da dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak muhakkak sağlanacaktır. Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde 'mahalle denetim ekipleri' oluşturulacaktır."

Bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerinin personelinin yanı sıra, okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin ve kolluk personelinin görevlendirilmelerinin sağlanacağı da kaydedildi.

Açıklamada, yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasının yanı sıra konusu suç teşkil eden eylemlere ilişkin TCK'nın 195. maddesi uyarınca gerekli adli işlemlerin başlatılacağı da belirtildi.

Kaynak: AA