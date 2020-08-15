Trabzon'da "mahalle denetim ekipleri" oluşturulacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trabzon'da "mahalle denetim ekipleri" oluşturulacak

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla "mahalle denetim ekipleri" oluşturulacak.

Trabzon'da
15.08.2020 16:33 | Son Güncelleme: 15.08.2020 16:33

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla "mahalle denetim ekipleri" oluşturulacak.

Trabzon Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trabzon İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında, vatandaşları Kovid-19 salgınından korumak ve salgını engellemek için kentte izolasyon tedbirlerine yönelik alınması gereken tedbirleri görüşmek üzere olağanüstü toplandığı belirtildi.

Kovid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, salgının kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve salgının yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığının 30 Temmuz 2020 tarihli genelgesi, 31 Temmuz 2020 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararımızın 2. maddesi ile 'İzolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin il sağlık müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının kaymakam ve kolluk birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesi' talimatı bildirilmişti. Öte yandan, evde izolasyona tabi tutulan Kovid-19 tanılı ya da temaslısı bazı vatandaşlarımızın, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları tespit edilmiştir."

Açıklamada, bu olumsuzlukların önüne geçilmesi için İçişleri Bakanlığının 14 Ağustos 2020 tarihli genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara ilişkin şu bilgiler aktarıldı:

"İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymaları, elektronik imkanlar da dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak muhakkak sağlanacaktır. Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde 'mahalle denetim ekipleri' oluşturulacaktır."

Bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerinin personelinin yanı sıra, okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin ve kolluk personelinin görevlendirilmelerinin sağlanacağı da kaydedildi.

Açıklamada, yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasının yanı sıra konusu suç teşkil eden eylemlere ilişkin TCK'nın 195. maddesi uyarınca gerekli adli işlemlerin başlatılacağı da belirtildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yüzmeye diye gittikleri denizden cansız beden çıkardılar 3. Sayfa
Yüzmeye diye gittikleri denizden cansız beden çıkardılar
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor Ekonomi
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın 3. Sayfa
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı Magazin
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi Magazin
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Yunan Başbakan, Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi
Yunan Başbakan, Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi
Üç gündür haber alınamayan Suriyeli kardeşler dilencilik yaparken bulundu
Üç gündür haber alınamayan Suriyeli kardeşler dilencilik yaparken bulundu
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı
Son Dakika: Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi
Son Dakika: Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Douglas Costa, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Douglas Costa, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Abdurrahman Dilipak
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Yeşim Salkım İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Genç Ağustos Barcelona
Şu an buradasınız: Trabzon'da "mahalle denetim ekipleri" oluşturulacak - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 16:36:37. #1.14#
title