Trabzon'da mağlubiyet hüznü manşetlerde
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Trabzon'da mağlubiyet hüznü manşetlerde

09.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:43
Trabzon'da mağlubiyet hüznü manşetlerde

Trabzon'da yerel gazeteler Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetini sayfalarına taşırken, oynanan futbolu eleştirip, zirve hayallerinin de suya düştüğüne dikkat çekti.

Trabzon'da yerel gazeteler Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetini sayfalarına taşırken, oynanan futbolu eleştirip, zirve hayallerinin de suya düştüğüne dikkat çekti.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Kente yayınlanan yerel gazeteler sayfalarında, Trabzonspor'un mağlubiyetini değerlendirdi, oynanan oyunun hayal kırıklığı yarattığına dikkat çekip, bordo mavililerin zirveden uzaklaştığına yer verdi.

Karadeniz Gazetesi, "Bu kez avlandık", Taka Gazetesi, "Fırtına ağır yaralı",Günebakış Gazetesi "Trabzon ağır yaralı", Kuzey Ekspres Gazetesi "Dik oynamazsan kaybedersin", Sonnokta Gazetesi de, "Ava giderken avlandık. Can evimizden vurulduk" başlıklarını kullandı.


- Trabzon
Trabzon'da mağlubiyet hüznü manşetlerde
Trabzon'da mağlubiyet hüznü manşetlerde
Trabzon'da mağlubiyet hüznü manşetlerde
Trabzon'da mağlubiyet hüznü manşetlerde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN

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