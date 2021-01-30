Trabzon'da maden ocağından fotokapan ve bilgisayar çalan 3 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trabzon'da maden ocağından fotokapan ve bilgisayar çalan 3 zanlı tutuklandı

30.01.2021 21:45 | Son Güncelleme: 30.01.2021 21:49
Trabzon'da maden ocağından fotokapan ve bilgisayar çalan 3 zanlı tutuklandı

Trabzon'un Tonya ilçesinde bir maden ocağından fotokapan, bilgisayar ve 400 metre kablo çalan 3 zanlı tutuklandı.

Trabzon'un Tonya ilçesinde bir maden ocağından fotokapan, bilgisayar ve 400 metre kablo çalan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tonya ilçesine bağlı Yakçukur Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir maden ocağından bir fotokapan, masaüstü bilgisayar ve 400 metre kablo çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerinin araştırması sonucu, çaldıkları kabloları hurdacıya sattıkları tespit edilen M.B, Ö.B. ve O.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Caner Cindoruk Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Mehmet Topal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ankara Beşiktaş Başakşehir Okan Buruk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzon'da maden ocağından fotokapan ve bilgisayar çalan 3 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 21:49:27. #1.14#
title