Trabzon'da lise öğrenciler hazırladıkları programla büyüklerinin Yaşlılar Haftasını kutladı

Trabzon'da eTiwinning projesi kapsamında lise öğrenciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir araya gelemedikleri huzurevi sakinleriyle çevrimiçi düzenlenen etkinlikle buluştu.

Trabzon'da eTiwinning projesi kapsamında lise öğrenciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir araya gelemedikleri huzurevi sakinleriyle çevrimiçi düzenlenen etkinlikle buluştu.

Ortahisar ilçesinde bulunan Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Afyonkarahisar'da bulunan Ayfer Ceylan Emet Fen Lisesi iş birliğinde hazırlanan "Oku, Anla, Yaşa Projesi" kapsamında 18-24 Mart Yaşlılar Haftasında öğrenciler büyüklerini unutmadı.

Çamlık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde, öğretmenler Zübeyde Demirbaş ve Şerife Yıldırım'ın eşliğinde hazırlanan etkinliklerde öğrenciler, zoom üzerinden müzik dinletisi sunarak, anne baba hakkı, ayet ve hadislerden hazırlanan sunumlar gerçekleştirdiler.

Öğrencilerin "Kedi" isimli radyo tiyatrosuyla huzurevinde kalan yaşlılar, duygusal anlar yaşadı.

Öte yandan Trabzon Türk Kızılay Kadın Kolları Başkanlığınca hazırlanan hediyelerde yaşlılara takdime edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk