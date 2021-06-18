Trabzon'da liman çalışanları mobil ekiplerce aşılanıyor
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Trabzon'da liman çalışanları mobil ekiplerce aşılanıyor

Trabzon'da liman çalışanları mobil ekiplerce aşılanıyor
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Sağlık

Trabzon'da liman çalışanlarına mobil ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

Trabzon'da liman çalışanlarına mobil ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında kentte aşılama çalışmaları sürüyor.

Trabzon Limanı'nda 50'ye yakın personele de mobil ekiplerce aşı yapıldı. Çalışmaya Ortahisar İlçe Sağlık Müdürü Bünyamin Gürsoy da eşlik etti.

Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, AA muhabirine, liman çalışanlarından daha önce Kovid-19 geçirmemiş olanların aşılanması için çalışma yapıldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığınca sanayi bölgelerinde yerinde aşılama hizmetinin başlatıldığını anımsatan Ermiş, şunları kaydetti:

"Dün İl Sağlık Müdürlüğünü arayarak 'OSB'lerde aşılama uygulaması başlatıldı. Trabzon Limanı da OSB sayılır, 180 çalışanımız var. Bizi de yerinde aşılamanız mutlu eder.' dedim. Sağ olsunlar, mükemmel bir hizmet bu. Dün konuştuk, bugün icraata girdi. İzinde olanlar da dahil tüm personelimizi buraya çağırdık ve yerinde aşılama çalışması hızlı şekilde sürüyor. Bu büyük bir nimet. Devletimize ve sağlık çalışanlarına minnettarız."

İşçilerden Hamza Bayrak da herkesi aşı olmaya davet ederek, "Hastalıkla bu şekilde mücadele edeceğiz, başka çaresi yok. Aşı için iş yerimize kadar gelmeleri çok gurur verici. Büyük bir hizmet." dedi.

Trabzon'da liman çalışanları mobil ekiplerce aşılanıyor
Trabzon'da liman çalışanları mobil ekiplerce aşılanıyor
Trabzon'da liman çalışanları mobil ekiplerce aşılanıyor
Trabzon'da liman çalışanları mobil ekiplerce aşılanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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