Trabzon'da LGS heyecanı
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Trabzon'da LGS heyecanı

Trabzon'da 214 okulda 13 bin 967 öğrencinin ter dökeceği Liselere Giriş Sistemi (LGS) sınavı başladı.

Trabzon'da LGS heyecanı
20.06.2020 10:15 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:19

Trabzon'da 214 okulda 13 bin 967 öğrencinin ter dökeceği Liselere Giriş Sistemi (LGS) sınavı başladı.

Korona virüs salgını nedeniyle okula girişte sosyal mesafeye göre tek sıra halinde alınan öğrencilere kapıda maske dağıtıldı. Trabzon genelinde 214 okulda yapılacak olan sınavda yaklaşık 3 bin öğretmen görev alırken, sözel bölümün ardından sayısal bölüm saat 11.30'da başlayacak. Sözel bölümdeki sınavın ardından 45 dakika mola verilecek.

Öğrenciler çok heyecanlı olduklarını belirtirken, dışarıda bekleyen velilerin ise çocuklarından daha çok heyecanlı oldukları gözlendi. Semra Demir, çocuğunun zor bir süreçte sınava hazırlandığını belirterek, "Çocuklarımızla birlikte bizler de heyecanlıyız. Zor bir süreç oldu. Pandemi sürecinde sınava hazırlanmak durumunda kaldılar. Başaracaklarına inanıyoruz" dedi.

Atakan Yılmaz ise, "Çok heyecanlıyız. Okullarda eğitim olmayınca süreç biraz sıkıntılı oldu. Dolayısıyla öğretmenlerden, öğrencilerden uzak olunca sıkıntılı oldu. Artık hayırlısı" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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