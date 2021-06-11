Trabzon'da leğen kemiğinde 7 kırık olan hasta, ameliyatla sağlığına kavuştu

Trabzon'da geçirdiği trafik kazası sonucu leğen kemiğinde 7 kırık oluşan kişi, 6 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu.

Trabzon'da geçirdiği trafik kazası sonucu leğen kemiğinde 7 kırık oluşan kişi, 6 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçirdiği trafik kazası sonrası hastanenin acil servisine getirilen 34 yaşındaki erkek hastanın vücudunun farklı yerlerinde pek çok kırık olduğu tespit edildi.

Leğen kemiğinde 7 farklı parçalı kırık ve çıkık oluşan hasta, ilk müdahalenin ardından KTÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Kerim Öner tarafından operasyona alındı.

Yaklaşık 6 saat süren başarılı operasyonla leğen kemiğine 3 noktadan girişim yapılarak kırıkları ve çıkıkları tespit edilen hastanın hayati riski ortadan kaldırıldı.

Bu kişi, sonrasında devam eden tedavilerle de sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz