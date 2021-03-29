Trabzon'da lastikçi dükkanında korkutan yangın-1
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Trabzon'da lastikçi dükkanında korkutan yangın-1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trabzon'da lastikçi dükkanında korkutan yangınTRABZON'un Akçaabat ilçesinde 6 katlı binanın alt katında bulunan lastik tamiri dükkanında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Trabzon'da lastikçi dükkanında korkutan yangın

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde 6 katlı binanın alt katında bulunan lastik tamiri dükkanında çıkan yangın, paniğe neden oldu. İş yeri ve alevlerin sıçradığı 1 evde hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İlçeye bağlı Yaylacık Mahallesi'nde çoğu karkas haldeki 6 katlı apartmanın altında yer alan oto lastik tamiri dükkanında saat 10.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yakınlarda pek çok ev ile caminin bulunması panik yaşanmasına neden olurken, ihbarla gelen ekipler de yangına müdahale etti. İş yerinde yanan lastiklerden çıkan siyah bulutlar metrelerce yükseğe çıktığı, paniğe kapılan çevre binalardakilerin kendilerini dışarı attığı gözlendi. İlçenin yanı sıra kentten takviye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan yangında, iş yeri ve üst katındaki boş evde hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/AKÇAABAT(Trabzon),(DHA)

Trabzon'da lastikçi dükkanında korkutan yangın-1
Trabzon'da lastikçi dükkanında korkutan yangın-1
Trabzon'da lastikçi dükkanında korkutan yangın-1
Trabzon'da lastikçi dükkanında korkutan yangın-1
Trabzon'da lastikçi dükkanında korkutan yangın-1
Trabzon'da lastikçi dükkanında korkutan yangın-1
Trabzon'da lastikçi dükkanında korkutan yangın-1
Trabzon'da lastikçi dükkanında korkutan yangın-1
Trabzon'da lastikçi dükkanında korkutan yangın-1
Trabzon'da lastikçi dükkanında korkutan yangın-1
Trabzon'da lastikçi dükkanında korkutan yangın-1
Trabzon'da lastikçi dükkanında korkutan yangın-1
Trabzon'da lastikçi dükkanında korkutan yangın-1
Trabzon'da lastikçi dükkanında korkutan yangın-1
Trabzon'da lastikçi dükkanında korkutan yangın-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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