Trabzon'da 'Kuyumcu Kent Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kentte 2024 yılında yapımı tamamlanması planlanan Kuyumcu Kent Projesi ile kuyumcuların ortak noktada toplanmasının planlandığını söyledi.

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odasınca önümüzdeki günlerde temeli atılması planlanan 'Kuyumcu Kent Projesi'nin tanım toplantısı gerçekleştirildi.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Zorluoğlu, çalışmalar hakkında bilgi vererek, Trabzon'da uzun yıllar konuşulan projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Zorluoğlu, şehirde yapılan projelere ilişkin şunları söyledi:

"Doğu ve batı dolmuş durakları yapıyoruz. İlçelerden gelecek olan bütün dolmuşların orada durak yerleri var. Bu alan toplu ulaşım sistemlerinin birleştiği bir aks olacak. Bu bakımdan yılın 12 ayı burası insan sirkülasyonu anlamında çok önemli bir merkez haline geliyor. 350 dükkanlı Avrasya Pazarı var. Burası da yepyeni modern görünümüyle artık dışardan gelen yerli yabancı ziyaretçilerin uğrayacağı alışveriş merkezi oluyor. Bilim Merkezi ve Planetaryum da var. Bunların hepsine başlandı ve devam ediyor. Orası yıl boyunca çocuklarla, velilerle desteklenecek. Otopark ve caminin de kendi alanı var."

Kuyumcu Kent Projesi'ni Trabzon'un yeni yaşam alanı ve çekim merkezi olarak nitelendirdiğini vurgulayan Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Kuyumcu Kent bölgenin ilk projesi olma özelliğini taşıyor. Burası sadece kuyumcuların olduğu bir pasaj değil, şehrimize değer katacak bir iş merkezi olacak. Bir bütün olarak değerlendirmek lazım. İçerisinde diğer sosyal ihtiyaçları karşılayacak ticari alanlar var. Şehrimizin önemli değeri kuyumcu esnafı arkadaşlarımız gayrisıhhi şartlarda çalışmalarını yapmaktaydı. Projenin 2024 yılı başında hizmete girmesiyle şehrimizin değişik yerlerinde şartları uygun olmayan şekilde çalışan kuyumcu atölyelerimizin burada toplanmasını bekliyorum."

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de projenin Trabzon için çok büyük bir kazanım olacağını dile getirerek, "Ülkemiz, hala gelişmekte olan bir ülke. Biz ne kadar üretirsek o kadar güçlüyüz. Bu prensipten hareketle yöreye özgü bir şey varsa bunu çok daha iyi şartlarda üretmek ve satmak, bundan ülke ekonomisine girdi sağlamak hepimizin sorumluluğudur." şeklinde konuştu.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu ise projenin Trabzon için önemine değinerek, buranın faaliyete geçmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin ekonomiye katkı sağlayacağını anlattı.

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, Trabzon'un hasır, kazaziye ve telkari el sanatıyla adını duyurduğunu, projenin kuyumcu esnafına önemli değer katacağını aktardı.

Yazıcı, Kahramanmaraş'taki Kuyumcu Kent'in yapısını örnek alarak Trabzon'a uyarlamaya çalıştıklarını belirterek, "Yapım alanları, takı tasarım ve taş kesim alanları, ayar evi, idari birimlerin yanı sıra sosyal donatılar yer alacak." dedi.