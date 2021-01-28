Trabzon'da kuvvetli rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı
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Trabzon'da kuvvetli rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı

28.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:20
Trabzon'da kuvvetli rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı

Trabzon'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Trabzon'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Büyükşehir Belediyesi, saatteki hızı zaman zaman 30 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle il merkezinde anonslar yaparak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Kuvvetli rüzgar dolayısıyla denize açılamayan balıkçılar, tekne ve ağlarında onarım yapmayı tercih etti.

Sahilde yiyecek bulma sıkıntısı çeken martı ve karabataklar ise vatandaşların attığı ekmeklerle beslendi. Kuşların yiyecek mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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