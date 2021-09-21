Trabzon'da 'Kurtuluş, En İyi Narkotik Polisi Anne' oyunu sahnelendi - Haberler
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Trabzon'da "Kurtuluş, En İyi Narkotik Polisi Anne" oyunu sahnelendi

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Trabzon'da

Trabzon'da, "Kurtuluş, En İyi Narkotik Polisi Anne" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

TRABZON (AA) - Trabzon'da, "Kurtuluş, En İyi Narkotik Polisi Anne" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce "Kurtuluş, En İyi Narkotik Polisi Anne" tiyatro oyunu, Trabzon Haluk Ongan ve Akçaabat Erol Günaydın sahnelerinde sahnelendi.

Oyunu öncesi ve sonrasında stant kuran Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, broşür dağıtarak vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

Açıklamada, "Ülkemizin yarınlarını emanet edeceğimiz gençlerimizi korumak ve onların başta kıymetli anneleri olmak üzere aile fertlerini ve tüm toplumumuzu aydınlatmak amacıyla yürütülen faaliyetlerimiz etkili ve yoğun şekilde devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Trabzon'da Kurtuluş, En İyi Narkotik Polisi Anne oyunu sahnelendi

Trabzon'da Kurtuluş, En İyi Narkotik Polisi Anne oyunu sahnelendi

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri
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Haber: Trabzon'da 'Kurtuluş, En İyi Narkotik Polisi Anne' oyunu sahnelendi - Haberler
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