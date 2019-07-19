Trabzon'da 'Kürdistan' yazılı atkı ile fotoğraf çektiren 9 kişi sınır dışı edildi
Trabzon'un turistik yerlerinden Uzungöl'de Kuzey Irak'tan gelen 9 kişinin üzerinde 'Kürdistan' yazılı atkı ile fotoğraf çektirmesi gerginliğe neden oldu. Söz konusu kişilere linç girişiminde bulunulduğu belirtildi.
Trabzon'un turistik yerlerinden Uzungöl'de Kuzey Irak'tan gelen 9 kişinin üzerinde 'Kürdistan' yazılı atkı ile fotoğraf çektirmesi gerginliğe neden oldu. Amatör görüntülerde önce linç girişimine maruz kalan 9 kişi ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Uzungöl'de "Kürdistan" yazılı atkı ile fotoğraf çektiren 9 Irak vatandaşının sınır dışı edileceğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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