Trabzon'da Kurbanlıkların Yüzde 60'ı Satıldı

TRABZON'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Anadolu'nun değişik illerinden kentte getirilen kurbanlıkların yüzde 60'ının satıldığı belirtildi. Satıcılar, bu yılın bereketli geçtiğini söyledi.

Kentte kurulan alanda, çevre iller Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı'dan getirilen kurbanlık hayvanların satışı devam ediyor. Fiyatların geçen seneye oranla fazla değişmediği gözlenen pazarda, en pahalı hayvan olan 670 kiloluk boğanın 15 bin liradan alıcı beklediği belirtildi.

Bayburt'tan kente gelen Tuncay Şeker, döviz kurundaki dengesizliğin hem alıcıya, hem de satıcıya yansıdığını belirtti. Şeker, "20- 21 yıldır buraya geliyorum. Bu yıl satışlarda bir değişiklik yok. Fakat müşteride biraz daha puslu bir hava var. Herhalde döviz kurunun getirdiği dengesizlik, bütün esnafa, vatandaşa yansıdı. Büyükbaşlar, küçükbaşlara göre daha uygun oluyor. Pazar esnafı müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor. Herkes hayvanını satıp da bir an önce evine dönme gayreti içerisinde" dedi.

'SATIŞLAR BU YIL GÜZEL'

Hayvanlarını satmak için Gümüşhane'den gelen Selim Tok ise bu yılki satışlardan memnun olduğunu söyledi. Tok, "Satışlar bu yıl güzel. Hayvanların yüzde 60-70'i satılmış durumda. Hayvanların 3'te 1'i kaldı. Fiyatlar geçen seneye oranla hemen hemen aynı. Hayvanların kilosu et olarak ortalama 38, 40, 42 liradan gidiyor. Pazarın dişi hayvan olarak en büyük hayvanı bende. Canlı kilo ağırlığı 675 kilogram. Fiyatına 13 bin 500 lira istiyoruz. Müşterisini beklemekteyiz" diye konuştu.

Pazarda 15 bin liradan alıcısını bekleyen 670 kiloluk hayvanın sahibi Zafer Şengün ise alandaki hayvanlarının yüzde 60'ının satıldığını kaydetti.

- Trabzon