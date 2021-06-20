Trabzon'da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Ortahisar Belediyesi kurban bayramı öncesi, kesim ve satış yerlerini belirleyerek hazırlıklarına devam ediyor.

Ortahisar Belediyesi kurban bayramı öncesi, kesim ve satış yerlerini belirleyerek hazırlıklarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, her yıl Akyazı dolgu alanında belirlenen kurban kesim ve satış yerinin, alanda şehir hastanesi inşaatına başlanması dolayısıyla bu yıl Akoluk Mahallesi'nde tespit edilen yere taşındığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, tespit edilen alanlar dışında hiçbir kaçak kesime müsaade edilmeyeceğini ve kaçak kesim yapanlara karşı cezai müeyyide uygulanacağını ifade etti.

Genç, belirlenen kurban kesim alanlarında vatandaşların dini görevlerini yerine getirmesinin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bu yılki Kurban Bayramı öncesi vatandaşlarımızın sorun yaşamaması hem de sağlıklı şekilde ibadetlerini yerine getirmesi için çalışmaları erken başlattık. Vatandaşlarımızın kurbanlarını sorunsuz bir şekilde kesmeleri ve mağdur olmamaları için her türlü önlemi aldık. Vatandaşlarımızdan istirhamımız lütfen kurbanlarını belirlenen alanlarda kessinler. Bu hem görüntü kirliliği hem de hijyen ve sağlık açısından da çok önemli."

Akoluk Mahallesi'nde belirlenen alanın her türlü ihtiyaca cevap verebileceğine işaret eden Genç, bütün üniteleriyle birlikte çok modern kurban kesim ve satış yeri hazırladıklarını ve her yıl olduğu gibi bu yıl da Ortahisar Belediyesi olarak Kurban Bayramı hazırlıklarını ivedi şekilde yaptıklarını belirtti.

Genç, kesim noktalarının tamamında Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin sosyal mesafe ve maske denetimlerini yapacağına dikkati çekerek, ekiplerin dezenfektan ve maske dağıtımında bulunacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk