Trabzon'da kurban satış ve kesim alanlarında hazırlıklar tamamlandı
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Trabzon'da kurban satış ve kesim alanlarında hazırlıklar tamamlandı

Trabzon'da kurban satış ve kesim alanlarında hazırlıklar tamamlandı
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon'da kurban satış ve kesim alanlarındaki hazırlıklar tamamlandı.

Trabzon'da kurban satış ve kesim alanlarındaki hazırlıklar tamamlandı.

Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde belirlenen kurban satış ve kesim alanlarında çalışmaların sona erdiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, salgından dolayı bu sene 22 kesim yeri ile Akoluk Mahallesi'nde hem satış hem de kesim işlemlerinin birlikte yapılabileceği büyük bir alan belirlediklerini ve bu alanlarda gerekli çalışmaların bitirildiğini ifade etti.

Vatandaşların kurban ibadetini en güzel şartlarda yerine getirmesi için bütün tedbirleri aldıklarını vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Hem kurban satış hem de kesim yerlerini vatandaşlarımızın ve hayvan sahiplerinin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn ediyoruz. Özellikle 2 yıldır devam eden salgın nedeniyle hijyenik şartlara riayet edilmesi için her türlü denetimlerimizi yapacağız. Şehir hastanesi inşaatının başlamasından dolayı ilimizdeki en büyük kurban satış ve kesim yeri konumunda olan Akyazı'daki merkezimizi, bu sene Akoluk Mahallesi'nde Erzurum Yolu üzerinde Trabzon Büyükşehir Belediyemizin şantiye alanının hemen yanına taşıdık. Burada çalışmalarımızı tamamladık. "

Genç hem hayvan satıcıları hem de alıcılar için her şeyi düşündüklerini belirterek, "Mescitten lokantaya, çay ocağı ve tuvaletlere kadar bütün ünitelerimiz hazır halde. Bu alanların Ortahisar'ımızın ihtiyaçlarına cevap vereceğini düşünüyorum. Salgının bizi zorladığı şartları düşünerek kimsenin kuyrukta beklemeden kurbanlarını kestirmeleri için azami gayreti gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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