Trabzon'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde hayvan pazarında yoğunluk
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Trabzon'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde hayvan pazarında yoğunluk

Trabzon'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde hayvan pazarında yoğunluk
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Trabzon'da kurulan kurban pazarlarında, Kurban Bayramı'nın birinci gününde yoğunluk yaşanıyor.

Trabzon'da kurulan kurban pazarlarında, Kurban Bayramı'nın birinci gününde yoğunluk yaşanıyor.

Kentte bayram namazının ardından sabah saatlerinde vatandaşlar, kesim için belirlenen alanlara giderek kurbanlıklarını kesmeye başladı.

Fiyatların düşeceği umuduyla kurbanlık alımını bayramın birinci gününe bırakanlar dolayısıyla kurban pazarındaki hareketlilik sürüyor.

Kurban pazarına gelerek bütçelerine uygun kurbanlıkları sıkı pazarlıkların ardından alanlar, kesim yerlerinin yolunu tuttu.

Elindeki tüm kurbanlıkları satan besiciler ise çadırlarını toplayarak evlerine dönecek olmanın mutluluğunu yaşadı.

Elazığ'dan yetiştirdiği hayvanları Trabzon'da kurulan kurban pazarında satışa sunan besicilerden Emre Sağır, AA muhabirine, getirdiği 56 hayvanın hepsini sattığını belirtti.

Satışlardan memnun olduğunu vurgulayan Sağır, "Çok şükür hayvanlarımızın tamamını sattık, Allah izin verirse yola çıkıp Elazığ'a evimize döneceğiz." ifadesini kullandı.

Bu arada kesim alanlarında kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalışırken yaralanan kişiler hastanelere başvurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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