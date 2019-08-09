Trabzon'da Kurban Bayramı hazırlıkları

09.08.2019 11:02

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzurla geçirmesi için kendi görev alanlarıyla ilgili tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bayram boyunca ilgili tüm birimlerin halkın hizmetinde olacağını belirtti.

Bayramların dayanışma, kardeşlik, birlik ve beraberliğin milletçe yaşandığı müstesna günler olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, Kurban Bayramı'nın hem Türkiye'de hem de tüm İslam aleminde huzur içinde geçirilmesini niyaz etti.

Zorluoğlu, Trabzon'da vatandaşların bayram boyunca belediyenin 153 nolu hattından istek ve şikayetlerini ulaştırabileceklerini aktardı.

Öte yandan, kurban satış ve kesim alanlarına içme ve kullanma suyu ulaştırma çalışmalarını tamamlayan TİSKİ Genel Müdürlüğünün de içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin aksamaması ve muhtemel arızalara karşı yeterli ekip görevlendirerek, 185 TİSKİ Mavi Hat ile vatandaşlara kesintisiz hizmet verileceği ifade edildi.

Bayramda kabir ziyaretlerinin rahatlıkla yapılabilmesi için Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekiplerince kentteki pek çok mezarlığın bakım, temizlik ve çevre düzenlemesinin yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplu taşıma hizmetleri bayram boyunca ücretsiz verilecek. Bahçecik, Boztepe, Uğurlu, Bostancı ve Sülüklü mezarlıklarına da yine ücretsiz otobüs seferleri gerçekleştirecek. Bayram boyunca 09.00-15.00 saatleri arasındaki ücretsiz seferler Bahçecik, Boztepe ve Uğurlu mezarlıklarına gidecekler için Meydan'daki eski Bağkur binası önünden, Bostancı ve Sülüklü mezarlıklarına gidecekler için ise Baro Binası yanından kaldırılacak. Bayramın ilk gününde şehir merkezindeki kabristanlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak ve ziyaretçilere çeşitli ikramlarda bulunulacak. Ayrıca engelli vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini rahatlıkla yapabilmelerini için mezarlıklarda engelli araçları hazır bulundurulacak."

Açıklamada, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de bayram boyunca görevleri başında olacağına işaret edilerek, zabıta ekiplerinin sıkı denetimleriyle belediyelerce hazırlanan kurban kesim yerleri dışında kesim yapılmasına izin verilmeyeceğinin altı çizildi.

Yasağa uymayanlar hakkında işlem yapılacağına dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların bayram alışverişlerini rahatlıkla yapabilmeleri, sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak için de denetimlerin artırılacağı, alışverişin yoğun olduğu yerlerde takviye zabıta personelinin görevlendirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA