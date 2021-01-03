Trabzon'da kumar oynayan 8 kişiye 35 bin 200 lira ceza kesildi
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Trabzon'da kumar oynayan 8 kişiye 35 bin 200 lira ceza kesildi

03.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 03.01.2021 11:58
Trabzon'da kumar oynayan 8 kişiye 35 bin 200 lira ceza kesildi

Trabzon'da kumar oynayan 8 kişiye toplam 35 bin 200 lira ceza uygulandı.

Trabzon'da kumar oynayan 8 kişiye toplam 35 bin 200 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ortahisar ilçesindeki bir evde kumar oynandığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 8 kişiye kumar oynamak ve yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 35 bin 200 lira para cezası verildi.

Olayla ilgili ev sahibi H.K. hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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