Trabzon'da kumar oynayan 8 kişiye 16 bin 371 lira ceza kesildi - Haberler
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Trabzon'da kumar oynayan 8 kişiye 16 bin 371 lira ceza kesildi

AA, Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'da kumar oynayan 8 kişiye 16 bin 371 lira ceza kesildi

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde kumar oynayan 8 kişiye 16 bin 371 lira para cezası uygulandı.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde kumar oynayan 8 kişiye 16 bin 371 lira para cezası uygulandı.

Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kumar oynatıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 8 kişiye 16 bin 371 lira ceza uygulandı, kumar masasındaki 1485 liraya da el konuldu.

İşletme sahibi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

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