Trabzon'da kumar oynayan 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trabzon'da kumar oynayan 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza

04.02.2021 09:13 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:16
Trabzon'da kumar oynayan 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza

Trabzon'da, kumar oynayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 7 kişiye 22 bin 50 lira para cezası uygulandı.

Trabzon'da, kumar oynayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 7 kişiye 22 bin 50 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar ilçesinde gece saatlerinde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine bir kahvehaneye operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kahvehanede kumar oynayan 7 kişi suçüstü yakalandı.

Kişiler hakkında, kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlalden 22 bin 50 lira para cezası uygulandı.

Arama sırasında şüphelilerden 3'ünün masanın altına saklanmaya çalıştığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabında, "Kendinin, sevdiklerinin, toplumun sağlığını hiçe sayanlar oyun oynadılar. Saklandılar. Sobelendiler." ifadeleriyle operasyonu duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Feyza Aktan Demet Akalın Bülent Serttaş Serenay Sarıkaya
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Deniz Türüç Hakan Kutlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ankara Rektör Oyunlar Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzon'da kumar oynayan 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 09:16:47. #1.15#
title