Trabzon'da kumar oynayan 6 kişiye 8 bin 16 lira ceza

TRABZON (AA) - Trabzon'da, bir iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye 8 bin 16 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Ortahisar ilçesinde bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 6 kişi suçüstü yakalandı.

Şahıslara, toplam 8 bin 16 lira para cezası uygulandı, kumar masasındaki 16 bin 300 liraya el konuldu.

İş yerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İşletme sahibine, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet