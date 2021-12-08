Trabzon'da kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 344 lira ceza
AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Trabzon'da, bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 344 lira para cezası uygulandı.
TRABZON (AA) - Trabzon'da, bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 344 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Ortahisar ilçesinde bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Şahıslara toplam 5 bin 344 lira para cezası uygulandı, kumar masasındaki 4 bin 110 liraya el konuldu.
İşletme sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri
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