Trabzon'da kumar oynayan 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Trabzon'da kumar oynayan 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza kesildi

20.01.2021 09:23 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:26
Trabzon'da kumar oynayan 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza kesildi

Trabzon'da kumar oynayan 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza uygulandı.

Trabzon'da kumar oynayan 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Of ilçesindeki bir evde kumar oynandığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 4 kişiye kumar oynamak ve yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlalden 12 bin 600 lira para cezası verildi.

Olayla ilgili ev sahibi M.A. hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Nikol Paşinyan Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Cemre Kemer Oğuzhan Koç Jennifer Lopez
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Abdullah Avcı Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzon'da kumar oynayan 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 09:28:38. #1.15#
title