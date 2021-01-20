Trabzon'da kumar oynayan 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza kesildi

Trabzon'da kumar oynayan 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Of ilçesindeki bir evde kumar oynandığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 4 kişiye kumar oynamak ve yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlalden 12 bin 600 lira para cezası verildi.

Olayla ilgili ev sahibi M.A. hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay