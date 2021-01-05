Trabzon'da kumar oynayan 13 kişiye 17 bin 368 lira ceza verildi
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Trabzon'da kumar oynayan 13 kişiye 17 bin 368 lira ceza verildi

05.01.2021 09:43 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:46
Trabzon'da kumar oynayan 13 kişiye 17 bin 368 lira ceza verildi

Trabzon'da kumar oynayan 13 kişiye toplam 17 bin 368 lira ceza uygulandı.

Trabzon'da kumar oynayan 13 kişiye toplam 17 bin 368 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Maçka ilçesindeki bir evde kumar oynandığı istihbaratı üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 13 kişiye, kumar oynamaktan toplam 17 bin 368 lira para cezası verildi.

Ev sahibi İ.K. hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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