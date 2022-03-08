Trabzon'da kumar operasyonunda 5 kişiye 12 bin 733 lira ceza - Haberler

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Trabzon'da kumar operasyonunda 5 kişiye 12 bin 733 lira ceza

AA - Gazi Nogay - Güncel
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Trabzon'da kumar operasyonunda 5 kişiye 12 bin 733 lira ceza

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde kumar oynayan 5 kişiye 12 bin 733 lira ceza verildi.

BEŞİKDÜZÜ, TRABZON (AA) - Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde kumar oynayan 5 kişiye 12 bin 733 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerce iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 5 kişiye 12 bin 733 lira ceza uygulandı, masada bulunan 100 liraya el konuldu.

İş yeri sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

AA / Gazi Nogay - Güncel

Beşikdüzü, Trabzon, Güncel, Haberler

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