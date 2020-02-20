Trabzon'da kültür sanat

20.02.2020 09:36 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:36

Adana Devlet Tiyatrosu, "Yarınlara Geç Kalmadan" ile "Bir Kümes Hikayesi" oyunlarını Trabzon'da tiyatroseverlerin beğenisine sunuyor.

Feyzullah Arslan ile Nermin Ertürkmen'in yazdığı, Gökhan Doğan'ın rejisörlüğünü yaptığı "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı oyunda, Dilber Çilem Akyüz, Dilek Dokumacı, Eda Konuralp, Gülistan Kılınç, Hakan Akyüz, Osman Çiçek, Nazlı Köymen, Gülcan Alğan, Ozan Sargın, Ömer Bertan, Gizem Göbenli, Özgür Küçüköner, Recep Kekil, Enes Malik Yüksel, İbrahim Yıldız, Vahit Yöney ve Ercan Uslu rol alıyor.

Dekor tasarımı Tansu Liman'a, kostümü Özge Akarsu'ya, ışığı Özer Kuşkaya'ya, müzik düzeni ise Engin Bayrak'a ait oyunun reji yardımcılığını Burçin Börü ile reji asistanlığını Hakan Akyüz üstleniyor.

Oyunun konusu ise şöyle:

"Murat, Mehmet ve Şükufe'nin üç çocuğundan ortanca olanıdır. Aile içindeki kavga ve iletişimsizlik, babanın oğluna olan ilgisizliği zaman içinde Murat'ın kırgınlıklarını artırır. Murat'ın yalnızlığı onun hata yapmasına neden olur. "Yarınlara Geç Kalmadan", bir çocuğun hayatının nasıl bir anda değiştiğini ve bu değişimde kimlerin nerede hata yaptıklarını gözler önüne sermektedir."

Oyun, bugün ve yarın saat 20.00'de, 22 Şubat Cumartesi ise 15.00 ile 20.00 saatlerinde Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.

"Bir Kümes Hikayesi"

Adana Devlet Tiyatrosu ayrıca "Bir Kümes Hikayesi" adlı çocuk oyununu da Trabzon'da beğeniye sunuyor.

Hilmi Zafer Şahin'in yazdığı, Şirin Ergüven Hamşioğlu'nun da rejisörlüğünü yaptığı oyunda, Özgür Küçüköner, Ramazan Serdar Şeker, Osman Çiçek, Dilek Dokumacı, Mustafa Demirkol, Ahmet Berk Suray, Dilber Çilem Akyüz, Eda Konuralp, Ercan Uslu, Furkan Korkmaz, Gürcan Algan, Enes Malik Yüksel, İbrahim Yıldız ve Vahit Yöney rol alıyor.

Oyun, 23 Şubat Pazar günü saat 15.00'te Haluk Ongan Sahnesi'nde küçük izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Konser

Koray Avcı, 21 Şubat Cuma günü saat 20.30'da, Feridun Düzağaç da 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sevilen eserlerini seslendirecek.

Sergi

Trabzon Türk İslam Sanatları Grubu'nun karma sergisi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılacak.

Açılışı 24 Şubat Pazartesi günü saat 17.30'da yapılacak sergi bir hafta süre ile gezilebilecek.

Kaynak: AA